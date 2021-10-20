МВД назвало причины массового ухода руководителей из полиции Екатеринбурга

Четыре начальника отделов полиции ушли в отставку в Екатеринбурге по собственному желанию. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию на заслуженный отдых, без какого-либо криминала», — сказал Горелых.

Сайт E1.ru уточнил, что речь идет о начальнике 4-го отдела Аркадии Ситникове, начальнике 10-го отдела Андрее Казанцеве, начальнике 12-го отдела Алексее Мартыненко, начальнике 14-го отдела полиции Дмитрии Шишмакове. При этом Шишмаков недавно вышел на пенсию, остальные написали заявление об уходе.

Издание сообщило, что сейчас МВД занято поиском новых руководителей для отделов.

Увольнения произошли после резонансного отравления 18 человек метанолом. По данным следствия, в период с с 7 по 14 октября в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек продали местным жителям спиртосодержащую жидкость, которая представляет опасность для жизни и здоровья. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».