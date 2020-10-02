МВД направило в суд дело о продаже наркотиков на 52 млн рублей

Свердловский главк МВД направил в суд дело о продаже наркотических средств на 52 миллиона рублей, сообщил начальник пресс-службы регионального управления полиции Валерий Горелых.

Уточняется, что в состав организованного преступного сообщества входил 21 человек, пять из них девушки. Большая часть задержанных ранее была судима за подобные дела, пишет «ФедералПресс».

«О масштабе деятельности криминального сообщества свидетельствуют объемы наркотических средств, поставляемых для незаконного сбыта, в количествах, многократно превышающих крупный и особо крупный размер», — подчеркнул Горелых.

В целом сотрудники правоохранительных органов изъяли три килограмма героина. Предположительно свою деятельность обвиняемые совершали на трех интернет-площадках. Вещества отправляли на территорию Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, а также в Пермский край.

Самым строгим наказанием за совершенные преступления может стать лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что полиция задержала организаторов двух интернет-магазинов по продаже наркотиков. По словам правоохранителей, трое мужчин смогли продать наркотиков на 9,5 миллиона рублей. При задержании у них обнаружили 2,3 килограмма белого порошка.