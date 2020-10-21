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    21 октября 2020, 18:49

    МВД: количество домашних преступлений уменьшилось в России

    Дарья Морозова

    Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в этом году семейно-бытовых преступлений зафиксировано на 8,9% меньше, чем в прошлом. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным газеты «Взгляд», сократились на 16,7% — случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 11,2% — вред средней тяжести, на 7,2% — легкий вред здоровью.

    Также Волк рассказала, что стало на 6% меньше преступлений против личности. Среди них разбои, грабежи и избиения.