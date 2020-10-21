МВД: количество домашних преступлений уменьшилось в России
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в этом году семейно-бытовых преступлений зафиксировано на 8,9% меньше, чем в прошлом. Об этом сообщил ТАСС.
По данным газеты «Взгляд», сократились на 16,7% — случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 11,2% — вред средней тяжести, на 7,2% — легкий вред здоровью.
Также Волк рассказала, что стало на 6% меньше преступлений против личности. Среди них разбои, грабежи и избиения.