МВД и ФСБ обезвредили террористические ячейки в 17 регионах

Сотрудники МВД и ФСБ России с начала года выявили и обезвредили секретные террористические ячейки в 17 регионах страны.

Как заявил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильин в статье журнала «Полиция России», все эти ячейки были основаны представителями ИГ*.

ФСБ пресекла деятельность спонсоров ИГ* под Калугой Подробнее

«Только в 2019 году сотрудниками ФСБ и МВД России в ходе совместных мероприятий пресечена деятельность законспирированных ячеек ИГ* на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, Москвы, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов», — отметил руководитель управления.

Ильин также добавил, что за первое полугодие 2019 года полицейские совместно с ФСБ России выявили 972 преступления террористического характера.

23 августа под Калугой обезвредили участников религиозно-экстремистской ячейки, которые спонсировали ИГ*.

В группировку входили шесть человек. Эта операция на данный момент является одной из последних в антитеррористическом направлении.

* ИГ / «Исламское государство» — запрещенная на территории России террористическая организация.