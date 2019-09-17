  • МВД и ФСБ обезвредили террористические ячейки в 17 регионах

    17 сентября 2019, 09:57

    Андрей Иванов

    Сотрудники МВД и ФСБ России с начала года выявили и обезвредили секретные террористические ячейки в 17 регионах страны.
    МВД и ФСБ обезвредили террористические ячейки в 17 регионах

    Как заявил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильин в статье журнала «Полиция России», все эти ячейки были основаны представителями ИГ*.

    ФСБ пресекла деятельность спонсоров ИГ* под Калугой

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    «Только в 2019 году сотрудниками ФСБ и МВД России в ходе совместных мероприятий пресечена деятельность законспирированных ячеек ИГ* на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, Москвы, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов», — отметил руководитель управления.

    Ильин также добавил, что за первое полугодие 2019 года полицейские совместно с ФСБ России выявили 972 преступления террористического характера.

    23 августа под Калугой обезвредили участников религиозно-экстремистской ячейки, которые спонсировали ИГ*.

    В группировку входили шесть человек. Эта операция на данный момент является одной из последних в антитеррористическом направлении.

    * ИГ / «Исламское государство» — запрещенная на территории России террористическая организация.