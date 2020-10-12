МВД Дагестана показало кадры последствий перестрелки полицейских с напавшими на них злоумышленниками

На кадрах видны двое убитых мужчин. Они лежат на земле по обе стороны автомобиля, возле задних дверей. У одного из них на коленях лежит оружие, похожее на автомат.

ЧП произошло минувшей ночью возле селения Кульзеб Кизилюртовского района.

«При попытке сотрудниками полиции остановить автомобиль для проверки документов неизвестные лица из оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

По данным полиции, служебную машину правоохранителей изрешетили пулями. С места перестрелки изъяли пистолет Макарова, автомат и боеприпасы. СК возбудил уголовное дело по статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».