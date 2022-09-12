Подруги со Ставрополья похитили у пенсионерок 500 тысяч рублей | 360°

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Подруги со Ставрополья похитили у пенсионерок 500 тысяч рублей

МВД Амурской области отправило под суд подруг со Ставрополья за обман пенсионерок

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Две подруги со Ставрополья обманом забрали у пенсионерок из Благовещенска около 500 тысяч рублей, сообщил сайт «МВД Медиа». Следователи передали в суд материалы дела о хищении.

Жертвами женщин 1982 и 1974 годов рождения из Ставропольского края стали шесть пенсионерок и один инвалид.

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В начале года подруги придумали преступную схему. Сначала они вычисляли квартиры, в которых живут пенсионерки. Затем одна из женщин приходила к ним якобы для записи на вакцинацию. Жертвы пускали ее. Дверь оставляли открытой.

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Псевдомедик отвлекала пенсионерок разговорами и выясняла, где они хранят деньги. Ее подельница незаметно заходила в квартиру и забирала сбережения. Семь человек лишились в общей сложности более 500 тысяч рублей.

Женщин арестовали. Родственники помогли им частично возместить ущерб. Следственная часть Следственного управления УМВД России по Амурской области собрала доказательства и передала материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

Хищения

МВД РФ

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