Мужчины устроили стрельбу у гаражей в Новосибирске

Несколько мужчин в Ленинском районе Новосибирска устроили стрельбу во дворе жилого дома. Очевидцы сняли видео, которое позже появилось в Сети.

«Группа мужчин устроила стрельбу в гаражах возле дома № 18/2 на улице Планировочной», — написал автор видео, которое опубликовано в группе «Новосибирская служба эвакуации „АСТ-54“» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть мужчину, который, вероятно, стреляет по мишеням. Его поддерживали его двое знакомых. Один из них пошатывался.

По заявлению очевидцев, приятели были пьяны и вели себя неподобающе: они громко кричали.

Как сообщила «360» представитель МВД по региону Анастасия Ахметова, полиция ознакомилась с видео в соцсетях. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.