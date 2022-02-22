Мужчины убили знакомого и выбросили труп в яму в Самарской области

Двоих мужчин задержали по подозрению в убийстве знакомого в Самарской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным следствия, между двумя приятелями и их знакомым произошел конфликт, в результате его вывезли в лес, избили, а труп после смерти выкинули в яму. После этого убийцы уехали с места происшествия.

В полицию поступило заявление об исчезновении мужчины. После этого по ходу расследования злоумышленников задержали.