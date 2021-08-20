Мужчины до смерти избили обидчика матери в Башкирии

Башкирские следователи подозревают мужчин 23-х и 34-х лет в том, что они до смерти избили своего 41-летнего знакомого. Причиной послужило оскорбление в адрес матери одного из зачинщиков конфликта. Об этом сообщило ToDay News Ufa.

Пострадавший умер в деревне Новый Бердяш. Полицейские обнаружили тело в его доме вечером 30 июля. Причиной смерти послужили множественные телесные повреждения. На данный момент подозреваемые находятся под домашним арестом. Заведено уголовное дело по стать «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи выясняют обстоятельства случившегося.