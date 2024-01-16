Криминал 16 января 2024, 14:02 Мужчину жестоко избили в лифте в Мурине Полиция возбудила уголовное дело после избиения мужчины в лифте в Мурине РИА «Новости»

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Полиция Всеволожского района Ленобласти возбудила уголовное дело по статье о побоях после избиения мужчины в лифте жилого дома в Мурине. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Вечером 15 января полицейские Всеволожского района во время мониторинга обнаружили в интернете видео, на котором один мужчина жестоко избивает другого в кабине лифта. Заявлений и обращений по поводу драки правоохранители не получали.

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«Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили, что инцидент произошел в кабине лифта дома 16 по Охтинской аллее», — указала пресс-служба.

Полицейские быстро определили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 36-летний безработный гражданин одной из соседних стран.

В отделе полиции мужчина признался, что 13 января поссорился со знакомым, с которым живет в одном доме. Причиной своей агрессии подозреваемый назвал личную неприязнь на фоне совместного распития алкоголя.

Задержанный уже попадал в поле зрения правоохранителей в прошлом. Мужчину привлекали к административной ответственности, в том числе за употребление спиртного и мелкое хулиганство.

Ранее в Санкт-Петербурге вынесли приговор преступнику, до смерти избившему своего знакомого. Мужчина получил шесть лет колонии строгого режима.