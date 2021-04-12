Мужчину застрелили в московском фитнес-клубе в «Алых парусах»

Неизвестный застрелил мужчину прямо во время занятий в фитнес-клубе на улице Авиационной в Москве. Следователи завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по столице.

По данным следствия, днем 12 апреля неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в фитнес-центре на северо-западе Москвы. От полученных ран жертва убийцы умерла на месте. После этого открывший огонь скрылся. Его сейчас ищут правоохранители.

«Криминалисты столичного управления работают на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Сейчас в клуб никого не пускают, сообщил корреспондент «360». Занятий не будет по причине, которую гостям не раскрывают.

Подробностей о конфликте между погибшим и его убийцей пока нет. По данным РЕН ТВ, убийство произошло во время тренировки. Источник сообщил Пятому каналу, что преступник и жертва могли быть знакомы, а злоумышленник мог специально взять с собой в зал пистолет-пулемет, так как готовился к преступлению.