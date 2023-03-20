Криминал 20 марта 2023, 12:06 Мужчину, зарезавшего жену с любовником, начали судить в Екатеринбурге

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Первое заседание по делу жителя Бисерти, который обвиняется в убийстве двух человек, прошло в Свердловском областном суде. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, весной прошлого года обвиняемый застал жену дома с лучшим другом. Из ревности мужчина напал на любовника с ножом, в результате чего потерпевший скончался на месте.

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Женщине удалось выбежать на улицу, однако обвиняемый ее догнал и нанес пять ножевых ударов.

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