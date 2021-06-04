Мужчину, зарезавшего двух человек в Самаре, будут судить
Дело о двойном убийстве в Самаре направлено в суд, сообщил «Царьград».
В июне 2020 года в Красноглинском районе Самары произошло двойное убийство. Между подозреваемым и его знакомыми произошел конфликт, причины которого не раскрываются. Мужчина достал нож и набросился с ним на своих знакомых — двоих мужчин и женщину.
Один из мужчин скончался на месте, женщина умерла позднее в больнице от полученных ранений. Второму мужчине удалось выжить.
Теперь дело направили в суд. Самарца будут судить за два убийства и покушение на третье.