Мужчину, зарезавшего двух человек в Самаре, будут судить

Дело о двойном убийстве в Самаре направлено в суд, сообщил «Царьград».

В июне 2020 года в Красноглинском районе Самары произошло двойное убийство. Между подозреваемым и его знакомыми произошел конфликт, причины которого не раскрываются. Мужчина достал нож и набросился с ним на своих знакомых — двоих мужчин и женщину.

Один из мужчин скончался на месте, женщина умерла позднее в больнице от полученных ранений. Второму мужчине удалось выжить.

Теперь дело направили в суд. Самарца будут судить за два убийства и покушение на третье.