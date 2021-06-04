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    04 июня 2021, 11:50

    Мужчину, зарезавшего двух человек в Самаре, будут судить

    Полина Гребенщикова

    Дело о двойном убийстве в Самаре направлено в суд, сообщил «Царьград».

    Мужчину, зарезавшего двух человек в Самаре, будут судить

    В июне 2020 года в Красноглинском районе Самары произошло двойное убийство. Между подозреваемым и его знакомыми произошел конфликт, причины которого не раскрываются. Мужчина достал нож и набросился с ним на своих знакомых — двоих мужчин и женщину.

    Один из мужчин скончался на месте, женщина умерла позднее в больнице от полученных ранений. Второму мужчине удалось выжить.

    Теперь дело направили в суд. Самарца будут судить за два убийства и покушение на третье.