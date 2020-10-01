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    01 октября 2020, 18:14

    Мужчину зарезали в приюте для животных на юго-востоке Москвы

    Анатолий Минкин

    Труп мужчины с колото-резаными ранами нашли в приюте для животных на улице Вольской на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
    Мужчину зарезали в приюте для животных на юго-востоке Москвы

    Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас на месте работают криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

    РЕН ТВ сообщил, что убитый работал в приюте для животных управляющим. Неизвестный проник на территорию организации и нанес сотруднику удар ножом в шею. От полученной раны пострадавший скончался на месте.

    В данный момент напавшего разыскивают сотрудники полиции. По предварительным данным, причиной убийства мог стать конфликт. Официального подтверждения этой информации нет.

    Новости SMI.FM