Мужчину зарезали в приюте для животных на юго-востоке Москвы

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас на месте работают криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

РЕН ТВ сообщил, что убитый работал в приюте для животных управляющим. Неизвестный проник на территорию организации и нанес сотруднику удар ножом в шею. От полученной раны пострадавший скончался на месте.

В данный момент напавшего разыскивают сотрудники полиции. По предварительным данным, причиной убийства мог стать конфликт. Официального подтверждения этой информации нет.