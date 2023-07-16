Криминал 16 июля 2023, 11:59 Мужчину зарезали в квартире дома на северо-востоке Москвы Прокуратура Москвы: труп мужчины нашли в квартире жилого дома в СВАО Telegram-канал прокуратуры Москвы

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Сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство мужчины в Северо-Восточном округе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, в ночное время суток в квартире одного из жилых домов, расположенных на улице Рудневой, нашли 53-летнего мужчину без признаков жизни. На его теле криминалисты зафиксировали как минимум три колото-резаных раны в груди, что говорит о насильственной смерти.

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Кроме того, в жилище были видны следы борьбы и много крови, а также присутствовали признаки распития алкоголя. Сейчас правоохранители под контролем прокуратуры устанавливают личность причастного к преступлению.

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