Мужчину зарезали на юге Москвы во время семейной ссоры

На юге Москвы во время семейной ссоры убили мужчину, сообщил источник «360». По словам супруги погибшего, ее брат дважды ударил обидчика ножом. В МВД подтвердили факт убийства.

Тело 16-летней школьницы обнаружили в Майкопе. Ее могли убить из-за смартфона Подробнее

Инцидент произошел в районе Коньково, в доме 23 корпус 1 по улице Академика Волгина. Погибшему был 31 год.

Со слов источника, женщина сообщила, что скорая приехала через восемь минут, но спасти раненого врачи не смогли из-за повреждения легких.

Ранее в Майкопе после более пяти месяцев поисков было обнаружено тело 16-летней школьницы. По подозрению в убийстве задержали 47-летнего местного жителя, ранее осужденного за аналогичное преступление.

По словам детского омбудсмена по Адыгее Александра Ивашина, девушку могли убить из-за мобильного телефона.