Мужчину зарезали на глазах у прохожих в Подмосковье. Видео

Жителя города Дзержинского Московской области зарезали на глазах у прохожих. В розыск объявили 46-летнего гражданина Турции. Момент убийства попал на видео, оно появилось в распоряжении «360».

Все произошло вечером 2 мая неподалеку от продовольственного магазина. По данным канала, между мужчинами возник конфликт и оппонент семь раз ударил 37-летнего жителя Подмосковья ножом в грудь.

Судя по видео, прохожие — два парня и даже девушка — пытались заступиться за него, однако спасти раненого не удалось. В больнице он скончался от потери крови.

Следователи Московской области возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Сотрудники СК осмотрели место происшествия, изъяли вещдоки, допросили свидетелей и назначили судмедэкспертизу.

«Устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего, а также местонахождение лица, причастного к совершенному преступлению», — добавили в пресс-службе СУ СК по региону.