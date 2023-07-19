Криминал 19 июля 2023, 01:00 Мужчину зарезали из-за мандаринов на рынке в Томске Полиция задержала жителя Томска, зарезавшего мужчину из-за мандаринов

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Посетитель рынка зарезал мужчину в Томске из-за мандаринов. Подозреваемый взял с прилавка фрукты и отказался их оплачивать, сообщило в Telegram-канале УМВД по области.

Мужчине сделал замечание очевидец происходящего, на что подозреваемый вытащил нож, ударил незнакомца два раза в бок и ушел. Все произошло на глазах людей, спасти раненого не удалось. На место вызвали полицию.

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Личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки — им оказался 27-лоетний ранее судимый житель областного центра. Подозреваемого задержали в районе Михайловской рощи. При виде полицейских он пытался сбежать, но его задержали. В сумке у него нашли нож.

«Я зашел на рынок, попросил мандаринов. Она (продавщица — прим. ред.) говорит: „Я не дам мандарины“. Я взял мандарины, начал выходить, а потом мужчина начал останавливать меня. Он начал ко мне лезть. После этого произошла стычка. После этого я из сумки взял нож и пырнул его», — рассказал при задержании мужчина.

Он заявил, что не раскаивается в содеянном. Подозреваемый добавил, что успел взять только один мандарин. Остальные рассыпались.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае женщина убила своего третьего мужа. В ходе конфликта она ударила его ножом в грудь.