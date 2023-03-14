Криминал 14 марта 2023, 22:33 Мужчину заподозрили в угрозе убийством в Пензе

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В Пензе задержали 33-летнего местного жителя, которого заподозрили в угрозе убийством. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное МВД.

За помощью к правоохранителям обратилась женщина. Она рассказала, что мужчина пригласил ее к себе в гости и они начали выпивать. В какой-то момент на почве ревности возникла ссора, в ходе которой подозреваемый схватился за нож и начал угрожать своей гостье расправой.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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