Криминал 01 марта 2023, 11:53 Мужчину заподозрили в угоне такси в Самарской области

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В Самарской области задержали 36-летнего местного жителя, которого заподозрили в угоне машины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

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За помощью к правоохранителям обратился таксист, который заявил, что его рабочее авто Hyundai Solaris угнал клиент. Полицейские обнаружили угнанную машину на трассе Большая Раковка — Русская Селитьба. Подозреваемого в угоне нашли в лесу неподалеку по следам обуви, которые он оставил на снегу. Возбуждено уголовное дело.