Мужчину заподозрили в угоне двух машин в Самаре | 360°

Криминал 31 октября 2022, 23:35 Мужчину заподозрили в угоне двух машин в Самаре

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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого заподозрили в угоне автомобилей. Об этом сообщил «Царьград».

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Правоохранители предполагают, что мужчина угнал служебную «Газель», которую оставил на парковке сотрудник коммунальной службы. Также они считают, что подозреваемый причастен к угону отечественной легковушки, принадлежащей местной жительнице. С фигуранта взята подписки о невыезде.