Мужчину заподозрили в убийстве возлюбленной после угроз и избиений

Жителя Санкт-Петербурга заподозрили в убийстве возлюбленной. По данным стражей правопорядка, ранее он угрожал женщине и бил ее, написало ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 1 марта, в полицию поступило заявление о смерти петербурженки. Ее тело нашли в квартире одного из домов на проспекте Ветеранов. Специалисты установили, что 51-летняя гражданка скончалась около четырех суток назад. У нее обнаружили черепно-мозговую травму и ножевое ранение в области живота.

Подозреваемым в убийстве женщины является ее сожитель, которого объявили в розыск. 34-летний мужчина несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей. Так, в 2011 году он угрожал убийством человеку и избил его. Подобная ситуация произошла в 2019 году, тогда горожанин взялся за нож, но в ход его не пустил.

В декабре прошлого года подозреваемый угрожал убить ныне покойную избранницу, также он нанес ей телесные повреждения. Ведение уголовных дел каждый раз прекращалось по причине примирения.