14 июня 2023, 21:23
Мужчину заподозрили в убийстве во Владимирской области
Во Владимирской области задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.
По версии следствия, между мужчиной и его собутыльником возникла пьяная ссора, в ходе которой подозреваемый забил пострадавшего молотком до смерти. Мужчина попытался скрыться, но ему помешали местные жители. Они удержали его до приезда полицейских. Возбуждено уголовное дело.
Задержания
Уголовное дело
Убийства
Реклама
Реклама