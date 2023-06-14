Криминал 14 июня 2023, 21:23 Мужчину заподозрили в убийстве во Владимирской области

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Во Владимирской области задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

По версии следствия, между мужчиной и его собутыльником возникла пьяная ссора, в ходе которой подозреваемый забил пострадавшего молотком до смерти. Мужчина попытался скрыться, но ему помешали местные жители. Они удержали его до приезда полицейских. Возбуждено уголовное дело.