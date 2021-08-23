Мужчину заподозрили в убийстве сожительницы в Москве. Ее пытались расчленить

В Москве жители Домодедовской улицы обнаружили труп женщины, он также был частично расчленен. Об этом написал РЕН ТВ со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

Соседи как-то почувствовали неприятный запах, который шел от одной квартиры. Они немедленно вызвали полицейских и спасателей. Когда дверь вскрыли, сотрудники обнаружили на полу убитую женщину, которая пролежала так примерно неделю.

По предварительным данным, убийца хотел расчленить тело, но отрезал только руку. Источник издания, знакомый с ситуацией, сообщил, что в преступлении подозревается сожитель женщины. В Следственном комитете заявили, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Что стало причиной конфликта, неизвестно.