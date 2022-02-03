Мужчину заподозрили в убийстве собутыльников во время пьянки в Татарстане

В Татарстане во время совместной пьянки мужчина зарезал своих собутыльников.

Как сообщил inkazan.ru со ссылкой на республиканское СУ СКР, в частном доме нашли тела 36-летнего хозяина и его 60-летнего гостя с ножевыми ранами.

Под подозрение попал 60-летний житель Чистополя, который, по предварительным данным, во время совместной пьянки поссорился с приятелями и расправился с ними с помощью ножа.

Сейчас решается вопрос о его аресте.