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    03 февраля 2022, 19:23

    Мужчину заподозрили в убийстве собутыльников во время пьянки в Татарстане

    Редакция сайта 360°

    В Татарстане во время совместной пьянки мужчина зарезал своих собутыльников.

    Как сообщил inkazan.ru со ссылкой на республиканское СУ СКР, в частном доме нашли тела 36-летнего хозяина и его 60-летнего гостя с ножевыми ранами.

    Под подозрение попал 60-летний житель Чистополя, который, по предварительным данным, во время совместной пьянки поссорился с приятелями и расправился с ними с помощью ножа.

    Сейчас решается вопрос о его аресте.