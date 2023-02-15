15 февраля 2023, 16:58
Мужчину заподозрили в убийстве родственника в Нижегородской области
В Нижегородской области задержали местного жителя, которого заподозрили в убийстве дяди. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный Следком.
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ИА Nation News написало, что убийство произошло 11 февраля в селе Никольское. По данным информагентства, подозреваемый повздорил с потерпевшим из-за того, что тот не пришел на похороны родственницы. Правоохранители предполагают, что в ходе пьяной ссоры мужчина зарезал дядю. Возбуждено уголовное дело.
Задержания
Уголовное дело
Убийства
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