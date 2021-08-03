Мужчину заподозрили в убийстве на Ставрополье

В Ставропольском крае задержали жителя поселка Прогресс, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

Убийство произошло в июле. Подозреваемый привел 41-летнего приятеля на реку Большой Зеленчук. В какой-то момент он приревновал знакомого к своей супруге и повздорил с ним. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил оппонента ножом в шею. Полученные раны оказались смертельными. Пострадавший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.