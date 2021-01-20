Мужчину заподозрили в убийстве друга за отказ делиться сигаретой в Чувашии

В Чувашии 62-летний мужчина подозревается в убийстве своего товарища. Конфликт между друзьями произошел из-за сигареты.

По данным СУ СКР по Чувашии, 17 января около двух часов дня подозреваемый поссорился с 54-летним знакомым, который отказался делиться с ним сигаретой. Обида была настолько сильной, что мужчина достал нож и ударил им своего товарища. Нанесенная рана оказалась смертельной.

«Злоумышленник задержан. Орудие преступления, нож со следами крови, обнаружен и изъят дома у подозреваемого в ходе осмотра места происшествия. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается. По данным следствия, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. В 2008 году он сидел в тюрьме за убийство.