Криминал 29 марта 2023, 01:15 Мужчину заподозрили в тройном убийстве в Челябинской области

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в убийстве нескольких человек. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло накануне вечером. По предварительной версии, между подозреваемым и его тремя знакомыми возникла пьяная ссора, в ходе которой мужчина зарезал пострадавших. Отмечается, что фигурант ранее попадал под суд за кражу и убийство. Максимальное наказание, которое ему грозит — пожизненное заключение.