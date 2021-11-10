Мужчину заподозрили в попытке ограбления в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 29-летнего гражданина Киргизии, которого заподозрили в попытке ограбления банка. Об этом сообщили «Невские новости».

Следствие предполагает, что в минувшую субботу подозреваемый попытался ограбить банк на Лиговском проспекте. Он пригрозил одному из сотрудников пневматическим пистолетом и потребовал отдать ему деньги. Работник не растерялся и нажал на кнопку тревоги. Это испугало мужчину и он сбежал. Правоохранители поймали его. Возбуждено уголовное дело.