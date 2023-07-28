Криминал 28 июля 2023, 17:26 Мужчину заподозрили в попытке обмана 80-летней москвички Подозреваемого в попытке обмануть пенсионерку на 1,5 миллиона рублей задержали в Москве

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Мужчину, которого заподозрили в попытке мошенничества, задержали в столице. Он едва не лишил 80-летнюю женщину крупной суммы денег, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что 40-летний подозреваемый вместе с подельниками позвонил пожилой женщине и сообщил, что неизвестные якобы пытаются снять с ее счета деньги. Для того, чтобы сохранить средства, ей настоятельно порекомендовали обналичить всю сумму — 1,5 миллиона рублей.

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При этом злоумышленники предложили предоставить ей сопровождающего для безопасности. Поверив, пенсионерка отправилась в банк, у которого ее уже ждал мужчина. Он попросил женщину, чтобы она представила его как племянника.

Далее пенсионерка в банке заявила оператору, что хочет снять все деньги. Однако сотрудники заподозрили неладное и сообщили в полицию. В результате мужчину задержали. Суд избрал для него меру пресечения.

Ранее пенсионерка из Москвы стала жертвой аферистов и лишилась пяти миллионов рублей. По делу задержали троих подозреваемых.