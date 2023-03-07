Криминал 07 марта 2023, 17:53 Мужчину заподозрили в попытке изнасилования мальчика в Югре

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В ХМАО задержали мужчину, которого заподозрили в попытке изнасилования восьмилетнего сына своей сожительницы. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

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По словам инсайдера, пьяный подозреваемый начал приставать к ребенку во время вечеринки. Люди, которые находились в этот момент в квартире, заметили, что происходит. Они пресекли попытки мужчины, а мать мальчика обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.