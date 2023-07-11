Криминал 11 июля 2023, 15:18 Мужчину заподозрили в попытке изнасилования двух девушек на юге Москвы СК: суд арестовал подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин на юге Москвы Фото: freepik.com

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Сотрудники правоохранительных органов раскрыли дело о попытке изнасилования двух девушек в Южном округе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

По версии следствия, на днях 37-летний мужчина у жилого дома в районе улицы Симоновский Вал попытался изнасиловать незнакомую девушку. Однако она смогла отбиться от злоумышленника, из-за чего он сбежал с места происшествия.

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Спустя какое-то время мужчина заметил прохожую около дома на Крутицкой набережной и попытался изнасиловать ее. Женщине также удалось дать отпор. Вскоре полицейские нашли и задержали подозреваемого.

На допросе он признался в содеянном. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста по делу о покушении на изнасилование. В ведомстве уточнили, что мужчину в свое время судили за особо тяжкое преступление.

Ранее охранника магазина арестовали по подозрению в изнасиловании женщины из-за трех пачек масла в Москве.