Криминал 12 апреля 2023, 22:51 Мужчину заподозрили в надругательстве над несовершеннолетней в Тюменской области

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В Тюменской области задержали местного жителя, которого заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Изнасилование произошло в минувшие выходные. По предварительным данным, пьяный злоумышленник надругался над несовершеннолетней в спальне дома.

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После задержания мужчина отрицал свою причастность к произошедшему. Его поместили в СИЗО до 7 июня.