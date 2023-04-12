12 апреля 2023, 22:51
Мужчину заподозрили в надругательстве над несовершеннолетней в Тюменской области
В Тюменской области задержали местного жителя, которого заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.
Изнасилование произошло в минувшие выходные. По предварительным данным, пьяный злоумышленник надругался над несовершеннолетней в спальне дома.
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После задержания мужчина отрицал свою причастность к произошедшему. Его поместили в СИЗО до 7 июня.
Задержания
Изнасилования
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