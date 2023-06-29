Криминал 29 июня 2023, 10:56 Мужчину заподозрили в квартирной краже на юго-западе Москвы Жителя Саратовской области задержали по подозрению в квартирной краже на юго-западе Москвы

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Сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу на Ленинском проспекте на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным следствия, 30-летний подозреваемый познакомился с компанией молодых людей в столичном ресторане. Он незаметно украл ключи от дома у одного из них. Затем злоумышленник вызвал такси и поехал в квартиру потерпевшего на юго-западе Москвы.

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Он открыл похищенными ключами дверь и вынес из квартиры все ценное. В частности, приезжий забрал более полумиллиона рублей, пять тысяч долларов США, шкатулку с ювелирными изделиями и дорогими часами.

Мужчину обвинили в краже в особо крупном размере с незаконным проникновением в жилище. По решению суда его арестовали.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в кражах двух рюкзаков на Арбате в центре Москвы.