Мужчину заподозрили в краже денег в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, которого заподозрили в краже денег у тяжелобольного пациента. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службы прокуратуры.

По данным издания, подозреваемый лечился вместе с потерпевшим в одной больнице. Он иногда заходил к нему в палату и просил телефон, чтобы позвонить или посмотреть фильм, поскольку своего мобильника у него не было.

«В один из дней обвиняемый прочитал сообщение от банка о наличии на счете потерпевшего денежных средств в размере около 120 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что потерпевший принимал лекарства, поэтому не вполне понимал, что происходит. Воспользовавшись этим, мужчина обналичил около 20 тысяч рублей и потратил их на продукты и еду. Он может провести за решеткой до шести лет.