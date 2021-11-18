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    18 ноября 2021, 10:31

    Мужчину заподозрили в изнасиловании девочек в Ростове-на-Дону

    Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в изнасиловании двух несовершеннолетних

    Редакция сайта 360

    В Ростове-на-Дону заключили под стражу местного жителя, которого заподозрили в изнасиловании двух девочек. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный СК.

    Подозреваемый познакомился в Сети с двумя девочками в возрасте от 10 до 12 лет. Он позвал их на встречу и надругался. Возбуждено уголовное дело.

    «В настоящее время 32-летний подозреваемый находится под стражей, ведется расследование дела», — отметили в ведомстве.