03 августа 2023, 13:52
Мужчину заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки на юго-востоке Москвы
СК: мужчину задержали по подозрению в растлении 12-летней школьницы на юго-востоке Москвы
В Москве задержали мужчину, которого заподозрили в растлении 12-летней девочки. Преступление произошло 2 августа на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным ведомства, 30-летний мужчина изнасиловал школьницу в лифте жилого дома на улице Головачева. После этого он скрылся с места преступления.
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Вскоре предполагаемого преступника задержали. Люблинский межрайонный следственный отдел предъявил ему обвинение и возбудил уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации («Насильственные действия сексуального характера»).
Ранее четырех подозреваемых в изнасиловании задержали в Москве в районе Чертаново. По данным следствия, уроженцы Средней Азии пробрались в квартиру на Россошанском проезде, напали на двух мужчин и надругались над двумя женщинами.
Изнасилования
Следственный комитет России
Москва 2023
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