Криминал 03 августа 2023, 13:52 Мужчину заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки на юго-востоке Москвы СК: мужчину задержали по подозрению в растлении 12-летней школьницы на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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В Москве задержали мужчину, которого заподозрили в растлении 12-летней девочки. Преступление произошло 2 августа на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 30-летний мужчина изнасиловал школьницу в лифте жилого дома на улице Головачева. После этого он скрылся с места преступления.

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Вскоре предполагаемого преступника задержали. Люблинский межрайонный следственный отдел предъявил ему обвинение и возбудил уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее четырех подозреваемых в изнасиловании задержали в Москве в районе Чертаново. По данным следствия, уроженцы Средней Азии пробрались в квартиру на Россошанском проезде, напали на двух мужчин и надругались над двумя женщинами.