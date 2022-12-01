01 декабря 2022, 19:46
Мужчину заподозрили в избиении пасынка в Удмуртии
Правоохранители задержали жителя Удмуртии по подозрению в регулярных избиениях 13-летнего сына супруги от первого брака. Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.
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По данным следствия, насилие над подростком происходил весь 2022 год из-за личной неприязни подозреваемого. Ему предстоит судебно-медицинская экспертиза. Также правоохранители ведут опрос свидетелей. В ближайшее время мужчина попадет под арест.
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