04 мая 2023, 19:10
Мужчину заподозрили в двойном убийстве в Тюмени
В Тюмени местный житель попал под подозрение в двойном убийстве на почве ревности. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.
В ведомстве уточнили, что убийство произошло в ночь на 4 мая. По данным информагентства, пьяный подозреваемый приревновал свою сожительницу к соседу. Он взял топор и пришел домой к мужчине, который распивал алкоголь вместе со знакомым. Правоохранители предполагают, что подозреваемый убил обоих пострадавших.
Убийства
Тюмень
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