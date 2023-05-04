Криминал 04 мая 2023, 19:10 Мужчину заподозрили в двойном убийстве в Тюмени

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В Тюмени местный житель попал под подозрение в двойном убийстве на почве ревности. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

В ведомстве уточнили, что убийство произошло в ночь на 4 мая. По данным информагентства, пьяный подозреваемый приревновал свою сожительницу к соседу. Он взял топор и пришел домой к мужчине, который распивал алкоголь вместе со знакомым. Правоохранители предполагают, что подозреваемый убил обоих пострадавших.