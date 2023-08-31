31 августа 2023, 13:30
Мужчину заключили под стражу за нападение с ножом в центре Москвы
Мужчину арестовали за ранения ножом знакомого в центре Москвы из-за конфликта
На улице Большая Якиманка 65-летний мужчина нанес множество ударов ножом своему знакомому. Его заключили под стражу, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, мужчина был пьян. Во время конфликта он достал нож и нанес несколько ударов своему знакомому, в том числе в шею. Пострадавшего госпитализировали, его здоровью причинен тяжкий вред.
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Действия мужчины квалифицировали как покушение на убийство и заключили под стражу. Вину в содеянном он признал.
По решению замоскворецкого межрайонного прокурора уголовное дело передано в территориальный орган столичного Следственного комитета, где действия мужчины квалифицированы по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на убийство»).
Пресс-служба прокуратуры Москвы
Ранее стало известно о том, что москвичка пойдет под суд за убийство свекрови гантелью. Преступление она совершила 21 год назад.
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