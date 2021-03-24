Мужчину, задержанного за ограбление, заподозрили в разбое

Мужчину в Ивановской области задержали за ограбление. Теперь он подозревается и в разбое. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на региональное управление МВД.

Уточняется, что мужчина напал на пенсионерку, отобрал у нее все ценности и сбежал. Во время задержания у него обнаружили мобильный телефон, который не был ни его, ни потерпевший. Следствие установило, что до этого он напал на знакомую семью. Когда мужчина находился у них в квартире, он напился, приставал к хозяйке, избил его супруга, а потом также забрал телефон, деньги и сбежал.

Теперь на мужчину завели уголовное дело «грабеж» и «разбой». Он арестован.