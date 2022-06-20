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    20 июня 2022, 19:34

    Напавшего на подростков в подмосковной электричке мужчину задержали

    СК завел дело о хулиганстве после нападения на подростков в подмосковной электричке

    Анатолий Минкин, Иван Степанов

    Уголовное дело о хулиганстве завели следователи после нападения мужчины на двух подростков в электричке в районе станции Новоиерусалимская городского округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

    По данным ведомства, во время движения электрички один из пассажиров вступил в конфликт с подростками. В ходе перепалки мужчина несколько раз ударил по лицу одного из несовершеннолетних.

    По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Как сообщил источник «360», 20-летний подозреваемый является жителем поселка под Истрой. Его задержали. В ближайшее время его доставят на допрос.

    Кроме того следователи планируют опросить пострадавших и назначить для них судебно-медицинские экспертизы.

    По данным СМИ, мужчина избил подростков за пирсинг в носу.

    Пассажиру не понравился внешний вид школьников. Испуганные юноши извинились на камеру и сняли украшения. Весь процесс напавший снял на видео, которое разошлось по социальным сетям.