Напавшего на подростков в подмосковной электричке мужчину задержали

Уголовное дело о хулиганстве завели следователи после нападения мужчины на двух подростков в электричке в районе станции Новоиерусалимская городского округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

По данным ведомства, во время движения электрички один из пассажиров вступил в конфликт с подростками. В ходе перепалки мужчина несколько раз ударил по лицу одного из несовершеннолетних.

По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Как сообщил источник «360», 20-летний подозреваемый является жителем поселка под Истрой. Его задержали. В ближайшее время его доставят на допрос.

Кроме того следователи планируют опросить пострадавших и назначить для них судебно-медицинские экспертизы.

По данным СМИ, мужчина избил подростков за пирсинг в носу.

Пассажиру не понравился внешний вид школьников. Испуганные юноши извинились на камеру и сняли украшения. Весь процесс напавший снял на видео, которое разошлось по социальным сетям.