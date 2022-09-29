Мужчину задержали за выращивание конопли в Великом Новгороде | 360°

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Мир
29 сентября 2022, 15:36
Власти Энергодара опровергли вброс о пожаре на втором энергоблоке ЗАЭС
Общество
29 сентября 2022, 15:35
Россияне, которым положена бронь, получат удостоверение об отсрочке от призыва
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Общество
29 сентября 2022, 15:32
ГУ ФССП МО приостановит взыскание долгов с мобилизованных россиян
Общество
29 сентября 2022, 15:32
Перечень специальностей для первичной мобилизации оказался фейком
Подмосковье
29 сентября 2022, 15:29
Детский сад в поселке Новоивановское в Одинцове построят в 2023 году
Общество
29 сентября 2022, 15:29
Алла Пугачева покинула Россию
Общество
29 сентября 2022, 15:20
Вместо Lego в России откроются магазины «Мир кубиков»
Знаменитости
29 сентября 2022, 15:19
Игорь Скляр решил присоединиться к частичной мобилизации
Здоровье
29 сентября 2022, 15:14
Алкоголь не выход при тревоге. Снять напряжение помогут спорт и позитивное мышление