Мужчину задержали за выращивание конопли в Великом Новгороде | 360°

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29 сентября 2022, 14:47

Мужчину задержали за выращивание конопли в Великом Новгороде

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Полиция задержала жителя Великого Новгорода с 1,5 килограмма конопли. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным местных СМИ, мужчина выращивал запрещенное растение в лесу, а потом изготавливал из него наркотики. При обыске у него нашли не только коноплю, но метамфетамин.

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Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.

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Наркотики

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