Криминал 21 февраля 2024, 19:08 Мужчину задержали за убийство, совершенное в 2009 году на северо-востоке Москвы СК Москвы задержал подозреваемого в убийстве в 2009 году гражданина Таджикистана Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по городу Москве

Читать 360tv в

В Москве предъявили обвинение в убийстве, совершенном в 2009 году, 39-летнему гражданину Таджикистана. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, 17 апреля 2009 года вечером возле дома на улице Яблочкова в Москве произошел конфликт между обвиняемым и его знакомым. Ссора кончилась тем, что обвиняемый нанес пострадавшему как минимум девять ударов колющим предметом, что привело к смерти жертвы на месте происшествия. После содеянного подозреваемый скрылся.

Реклама

Изначально установить причастность обвиняемого к преступлению не удалось из-за алиби, предоставленного третьими лицами, что позволило ему избегать наказания на протяжении долгого времени. Однако на основе анализа материалов дела и допроса свидетелей удалось собрать доказательства.

Подозреваемый признал свою вину и объяснил, что причиной убийства стал бытовой конфликт. Его показания подтвердились во время выездной проверки. Следствие собрало все необходимые доказательства, после чего уголовное дело направили в суд.

Еще одно дело об убийстве собутыльника раскрыли в Москве спустя 21 год. Оно произошло в ночь с 7 на 8 декабря 2002 года.