Мужчину задержали за серию краж из частных домов в Подмосковье

В Московской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в серии краж из частных домов. Имущества он вынес более чем на три миллиона.

Следствие считает, что к преступлениям причастен 38-летний житель Рузского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

«Злоумышленник гвоздодером отжимал стеклопакеты либо входные двери, незаконно проникал в дома, откуда похищал денежные средства, ювелирные украшения, электроинструменты, бытовую технику и банные принадлежности», — уточнила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

При проведении обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного имущества.

Сам задержанный рассказал, что перед совершением преступления осматривал дома из бинокля. Если жильцов не было, то проникал в помещение и забирал ценности и другие вещи.

Правоохранители полагают, что мужчина имеет отношение к 15 аналогичным эпизодам на территории Одинцовского городского округа. Общий материальный ущерб, который он нанес, превысил три миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела о краже.

Подозреваемого отправили под домашний арест. В полиции проверяют его причастность к другим преступлениям.