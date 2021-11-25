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    25 ноября 2021, 14:00

    Мужчину задержали за сбыт фальшивых купюр и хранение наркотиков в Новосибирской области

    Дарья Морозова

    Мужчина задержали подозрению в сбыте фальшивых купюр и хранении наркотиков в Новосибирской области. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Севастополю.

    «Предварительно установлено, что подозреваемый приобрел в теневом сегменте сети интернет фальшивые купюры достоинством пять тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

    Фальшивыми деньгами мужчина расплачивался на улицах по вечерам, а также курьерам при доставке еды. В очередной раз после оплаты курьеру его задержали.

    При обыске у него также нашли наркотики. Мужчина задержан, расследование продолжается.