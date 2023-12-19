Криминал 19 декабря 2023, 13:01 Мужчину задержали за растление несовершеннолетней дочери в Москве СК попросит суд арестовать мужчину за растление дочери на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Следствие попросит суд арестовать мужчину, которого обвиняют в растлении несовершеннолетней дочери на северо-востоке Москвы. Задержанный признал свою вину во время допроса. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Уголовное дело возбудили против 46-летнего уроженца Республики Узбекистан. По предварительной информации, мужчина в декабре 2021 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери. Через продолжительное время о случившемся девочка рассказала стражам правопорядка.

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Злоумышленника уже задержали и предъявили ему обвинение. Он признался в преступлении. Сейчас следователи собирают улики для доказательственной базы.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне подозреваемого в жестоком убийстве девочки в 1999 году арестовали в Санкт-Петербурге. Мужчина проник в квартиру на Придорожной аллее, где изнасиловал и задушил семилетнюю девочку.