05 июля 2023, 18:34
Мужчину задержали за попытку изнасилования в парке на юге Москвы
СК: 27-летнего мужчину задержали за попытку изнасилования женщины в парке на юге Москвы
Пресс-служба столичного главка СК сообщила о задержании 27-летнего мужчины, который попытался изнасиловать женщину в парке на юге Москвы.
По информации ведомства, утром 3 июля в одном из парков на юге Москвы мужчина напал на 42-летнюю женщину и попытался ее изнасиловать. При этом пострадавшая активно сопротивлялась. После чего преступник скрылся с места происшествия.
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Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска удалось установить причастность 27-летнего мужчины к совершению преступления. В ближайшее время его доставят в подразделение СК для проведения следственных действий.
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Преступления
Изнасилования
Москва 2023
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