Мужчину задержали за похищение денег у трех пенсионерок в Петербурге

Три пенсионерки стали жертвой мошенника в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургские дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Им позвонил неизвестный и сообщил, что кто-то из их близких попал в беду, и надо отдать деньги, чтобы решить проблему. В итоге одна из пострадавших передала мошеннику 80 тысяч рублей, а две другие — 200 тысяч.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По подозрению задержали мужчину, который уже был судим за подобные преступления.